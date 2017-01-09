АҚШда "Олтин глобус" ғолиблари аниқланди

Лос-Анжелесда бўлиб ўтган “Олтин глобус” мукофотининг 74-тақдимот маросимида “Ой ёғдуси" фильми ва Ла-Ла Ленд" мюзикли энг кўп совринга сазавор бўлди.
Америкалик режиссёр Барри Женкинснинг "Ой ёғдуси" фильми "Энг яхши драма" деб топилди.
"Ла-Ла Ленд" мюзикли эса жами 7та номинация бўйича ғолиб бўлди.
Мюзикл "Энг яхши комедия ёки мюзикл", "Энг яхши сценарий", "Энг яхши режиссёр", "Энг яхши қўшиқ" ва "Фильмнинг энг яхши саундтреки" номинацияларига сазавор бўлди. Бош роллар ижрочилари Эмма Стоун ва Райан Гослинг “Энг яхши аёл” ва “Энг яхши эркак” роллари учун "Олтин глобус"ни қўлга киритди.
“Энг яхши драматик сериал” номинацияси бўйича Британия қироли оиласи ҳақидаги "Тож" фильми ғолиб бўлди. Мазкур фильмда Елизавета II ролини ўйнаган британиялик актриса Клэр Фойга ҳам “Олтин глобус” берилди.
"Энг яхши анимация” учун соврин "Зверополис"га берилди.
Француз режиссёри Пол Верховеннинг "Ўша аёл" фильми эса “Энг яхши хорижий фильм” деб топилди.
"Олтин глобус" соврини 1944 йилдан буён ҳар йили тақдим этилади."Олтин глобус" Америка киноакадемиясининг "Оскар" совринидан кейинги энг нуфузли соврин ҳисобланади.