АҚШдаги етакчи нашрлар журналистлари Оқ уйдаги матбуот анжуманига киритилмади

АҚШдаги етакчи нашрлар журналистлари Оқ уйдаги одатий матбуот анжуманига киритилмади.

Президент Доналд Трамп маъмуриятидагилар CNN телеканали ҳамда The New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed ва The Daily Mail каби нашрлар мухбирларининг матбуот анжуманига киришини тақиқлаб қўйган.

CNN каналига кўра, брифингга фақат Breitbart News, The Washington Times, One America News Network каби консерватив нашрлар журналистлари киритилган.

Associated Press ва The Time журнали мухбирлари эса бошқа нашрларидаги ҳамкасбларига бирдамлик тариқасида матбуот анжуманини бойкот қилган.

Ҳозирча Доналда Трамп маъмурияти мазкур воқеа юзасидан расмий изоҳ бермади.

Ўтган ҳафтада президент Трамп NBC, ABC, CBS, CNN каналлари ва The New York Times газетасини америка халқи душмани деб атаган эди.