Ўзбекистонда бир қатор ички ишлар бошқармалари раҳбарлари ўзгартирилди

Ўзбекистонда бир қатор вилоят ва туман ички ишлар бошқармалари раҳбарлари ўзгартирилди.
Ички ишлар вазирлигининг "Постда" газетаси тарқатган хабарда айтилишича, ўтган йилнинг сентябрида президент Мирзиёев томонидан ички ишлар вазири ўринбсоари лавозимига тайинланган полковник Саидкарим Нишонбоев Тошкент вилоят ички ишлар бошқармаси бошлиғи лавозимнга ўтказилган.
Полковник Шуҳрат Парпиев Андижон ИИБ, подполковникАкмалжон Юлдашев Андижон вилояти Шаҳрихон ИИБга, подполковник Маҳамаджон Нишонов Марҳамат ИИБга ва подполковник Бектемир Баҳромов Избоскан туман ИИБга бошлиқ бўлди.