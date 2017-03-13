Тошкент ва Наманганда милицияга янги бошлиқлар тайинланди

Тошкент вилояти Қибрай тумани Ички ишлар бўлими бошлиғи этиб полковник Алишер Рашидов;Оққўрғон тумани ИИБ бошлиғи этиб — подполковник Ортиқ Худойбергенов; Оҳангарон тумани ИИБ бошлиғи этиб эса подполковник Собиржон Иброҳимов; Тошкент шаҳар Яккасарой тумани Ички ишлар бошқармасига подполковник Фаррух Ҳайдаров, Юнусобод тумани ИИБга подполковник Неъматулло Ҳайдаров, шунингдек,Наманган шаҳар Ички ишлар бошқармасига бошлиқ этиб подполковник Муҳаммаджон Дадажонов тайинлангани тўғрисида маҳаллий нашрлар хабар қилди.