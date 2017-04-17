Ўзбекистонда Судьялар олий кенгаши таркиби тасдиқланди

Бу ҳақда хабар қилган UzDaily нашрига кўра, Президент фармони билан Ўзбекистон Судьялар олий кенгаши раиси лавозимига Маъруф Усмоновни тайинланган.
Дилшод Орипов ва Караматжон Давлетов, Президент фармонига мувофиқ, Судьялар олий кенгаши раисининг ўринбосарлари этиб,Шуҳрат Аббосов, Шерзод Абдуқодиров, Жасуриддин Абдусатторов, Музаффар Аҳмедов, Толиб Бойзоқов, Раҳматулла Ғуломов, Санжар Дўсмонов, Ихтиёр Матмуродов, Одил Нормаҳматов, Сарвар Солиев ва Мирвосит Усмонов Кенгашнинг доимий аъзолари этиб тайинланган.
Хабарда айтилишича, Салом Самадов, Жамила Ниёзова, Убайдулла Мингбоев, Омонбой Оқйўлов, Исломжон Эргашхўжаев, Акромхон Бобохонов ва Ҳамдам Қаршиев Кенгашнинг жамоатчилик асосида фаолият кўрсатувчи аъзолари бўлишган.