Тошкент вилоятида бирданига 5 туман ИИБ бошлиғи ўзгарди

Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Чиноз ва Қуйи Чирчиқ туманлари Ички ишлар бўлимлари бошлиқлари бирданига алмаштирилди.
“Постда” газетасига кўра, подполковник Муродов Аваз Акбарович Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани, подполковник Ғозиев Дилшод Тўраевич Паркент тумани, подполковник Каримов Шавкат Абдиназарович Пискент тумани, подполковник Қўзибоев Баҳром Баҳодирович Чиноз тумани ва подполковник Эргашев Олим Зокирович Қуйи Чирчиқ тумани ИИБга бошлиқ этиб тайинланган.
Куни кеча Тошкент шаҳри Олмазор тумани ҳокими, милиция бошлиғи ва прокурори ҳам бирданига ишдан олинди.