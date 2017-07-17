Кинода Шариков образани яратган актёр Толоконников вафот этди

Москвада 15 июль куни 75 ёшида Қозоғистон ва Россия кино санъатининг таниқли вакили, Қозоғистонда хизмат кўрсатган артист Владимир Толоконников вафот этди.
Бу ҳақда "Интерфакс" агентлигига актёрнинг дўстлари ва оласи маълум қилган. Уларга кўра, Толоконников Москвада дафн этилади.
Кинода 70га яқин фильмларда роль ижро этган Толоконников 1988 йилда Михаил Булгаковнинг “Итюрак” романи асосида суратга олинган фильмда Полиграф Шариков образини яратганидан сўнг машҳур бўлиб кетган эди.
Толоконников 1943 йилнинг 25 июнида Олмаота шаҳрида туғилган.
Толоконников кино соҳасидаги меҳнати учун Россия ва Қозоғистоннинг давлат мукофтларига сазовор бўлган эди.