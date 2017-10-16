Қирғизистондаги президент сайлови: C.Жээнбеков олдинда

Қирғизистонда 15 октябрь куни бўлиб ўтган президент сайловида амалдаги президент А.Атамбаевнинг сафдоши Сўўрўнбай Жээнбеков қарийб 53 фоиз овоз билан олдинда бораяпти.
Дастлабки маълумотларга кўра, Қирғизистон социал-демократик партиясидан номзод Сўўрўнбай Жээнбековга овоз беришда иштирок этган сайловчиларнинг 917 минг нафардан кўпроғи овоз берган.
Жээнбековнинг асосий рақиби ўлароқ кўрилган Ўмурбек Бабанов 564 мингдан кўпроқ (34 фоиздан ортиқроқ) овоз қозониб, иккинчи ўринни эгаллаган.
“Бутун Қирғизстан” партияси лидери Адахан Мадумаров 108 минг сайловчи (5 фоиздан кўпроқ) овозини йиғиб, учинчи ўринга чиқди.
Тўртинчи ўринда сайловчиларнинг тақрибан 3 фоизининг овозини қозонганТемир Сариев бормоқда. Қолган 7 номзод сайловчиларнинг 1 фоиз овозини ҳам қозона олмаган.
Қирғизистондаги сайловда жами 11 номзод (Эрнис Зарлиқов, Тўқтайим Уметалиева, Темир Сариев, Улукбек Қўчқўров, Таалатбек Масадиқов, Ўмурбек Бабанов, Арстанбек Абдилдаев, Азимбек Бекназаров, Сўўрўнбай Жээнбеков, Адахан Мадумаров ва Арсланбек Малиев) иштирок этди.