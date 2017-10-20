иииииииииииииии

2018 йилга белгиланган президент сайловида Россия президенти Владимир Путин яна сайланишига шубҳа йўқ. Шундай бўлса-да, Путин ҳозирча президентликка номзодини кўрсатажагини эълон қилгани йўқ. Лекин таниқли телебошловчи Ксения Собчак сайловда президентликка номзод сифатида иштирок этажагини эълон қилди.
Бундан аввал ўказилган президент сайловларида либерал номзодлар ҳам иштирок этган. Аммо танқидчилар Кремль сайловларни ҳақиқий роқабат билан ўтган қилиб кўрсатиш учун мухолифатчиларни "шунчаки" номзод қилиб кўрсатишини айтиб келади.
18 октябрь куни телебошловчи Ксения Собчак сайловда президентликка номзодини қўйиши ҳақида расмий баёнот тарқатиши ортидан, танқидчилар Собчак Михаил Прохоров 2012 йилда, Андрей Богданов 2008 йилда ўйнаган ролни қайталашини айтмоқдалар.
Собчакнинг билдируви ортидан мухолфатчи журналист Роман Доброхотов:
- Шармандали якун. Норози сайловчилар унга овоз бермайди. У Богданов каби цирк пудели шуҳратини қозонади холос, - деб ёзди.
https://twitter.com/Dobrokhotov/status/920679214453575681
Мухолифатчи фаол Сергей Удальцов эса Twitterда:
- 2012 йилда Прохоровнинг номзоди кўпчиликни гангитган эди. Аммо Собчак – бу ўта ошкоралик. Кремль қулоқлари бир километр наридан кўриниб турибди, - деб ёзди.
https://twitter.com/s_udaltsov/status/920693728628629504
Собчакнинг президентликка номзодини қўйиши мумкинлиги ҳақидаги гаплар шу йил сентябрида пайдо бўлган эди. ОАВ телебошловчи давлат раҳбари лавозимига президент Путин маъмурияти розилиги билан номзодини қўяётгани ҳақида ёзмоқда.
Аввалроқ 2018 йилги президент сайловида иштирок этишни мўлжаллаган мухолифатчи Алексей Навальний Собчакни “кулгили либерал номзод” деб атаб, уни танқид қилган эди. Бунга жавобан Собчак Навальнийни мухолифатни парчалаганликда айблаб, унга “кучларни бирлаштириш”ни таклиф қилди.
Навальнийнинг ўзи эса, Россия президенти сайловида номзод сифатида иштирок этмоқчи эканлиги тўғрисида баёнот бериб, сайловолди кампаниясини ҳам бошлаб юборган.
Аммо жорий йил июнида Россия Марказий сайлов комиссияси Навальнийни молиявий жиноятларда айблангани учун сайловда иштирок этолмаслиги тўғрисида огоҳлантирди. Навальний бу айбловлар ортида сиёсий мотивлар борлигини айтиб келади.
Кремль вакиллари Собчакнинг сайловда иштирок этиш нияти “Конституция моддасига тўла мувофиқ келиши”ни билдиришди. Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков телебошловчини “иқтидорли инсон” деб атади.
Бу орада Кремль Собчакнинг ўзини номзод қилиб кўрсатиш қарорига таъсир ўтказмаганини билдирди.
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